"المرور" ينفذ أكثر من 2.5 مليون عملية إلكترونية خلال شهر مارس عبر "أبشر"

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها تمكنت من تنفيذ (2,502,114) عملية عبر منصة أبشر خلال الفترة من 1 مارس حتى 31 مارس 2024.
وأوضح المرور في إنفوجراف على حسابه في منصة "إكس" أن الخدمات التي تم تنفيذها عبر أبشر أفراد شملت 113.552 تجديد رخصة سير مركبة، و69.006 إصدار طلب تفويض قيادة، و96.795 إذن إصلاح مركبة، و58.061 تجديد رخصة قيادة، و34.369 استبدال لوحات، و8.680 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و21.415 مبايعة مركبات، ثم 4.754 صلاحية تأمين مركبات.
وبلغت أرقام العمليات المنفذة عبر أبشر لإصدار تفويض داخلي وخارجي للشركات 979.232، والاستعلام عن المخالفات المرورية 198.792، وتجيير البطاقات الجمركية 66.331، وإضافة مستخدم فعلي للمركبة 77.900، والتحفظ على نقل ملكية مركبة 27.890، ثم تجديد رخصة السير 14.426، وإذن إصلاح مركبة للمنشآت 4327، وتفويض قيادة الزائرين 19.122، والاستعلام عن معلومات المركبة 3499
وأوضح المرور أن هذه الخدمات تسهم في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الازدحام، وتوفير الوقت والجهد.