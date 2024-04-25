"المرور" ينفذ أكثر من 2.5 مليون عملية إلكترونية خلال شهر مارس عبر "أبشر"

وأوضح المرور في إنفوجراف على حسابه في منصة "إكس" أن الخدمات التي تم تنفيذها عبر أبشر أفراد شملت 113.552 تجديد رخصة سير مركبة، و69.006 إصدار طلب تفويض قيادة، و96.795 إذن إصلاح مركبة، و58.061 تجديد رخصة قيادة، و34.369 استبدال لوحات، و8.680 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و21.415 مبايعة مركبات، ثم 4.754 صلاحية تأمين مركبات.