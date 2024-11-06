فاجعة في حي العزيزية بالرياض: حافلة مدرسية خاصة تدهس طالبًا وتُنهي حياته

وفي حديث مؤلم مع "سبق" كشف عمُّ الفقيد، المهندس عبدالله بن محمد الحلافي، عن تفاصيل الحادث، موضحًا أن بدر كان يستند إلى باب الحافلة المدرسية أثناء عودته بعد أداء آخر اختباراته في الفترة المسائية أمس الثلاثاء إلى المنزل، قبل أن ينفتح الباب فجأة بسبب عدم تأمينه بشكل كامل من قِبل السائق.