"الجوازات": 1.342.351 حاجًّا قَدِموا من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية حتى أمس الاثنين

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية بلغ (1.280.240) حاجًّا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (57.463) حاجًّا، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4.648) حاجًّا.