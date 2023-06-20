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"الجوازات": 1.342.351 حاجًّا قَدِموا من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية حتى أمس الاثنين

أكدت تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصاتها
"الجوازات": 1.342.351 حاجًّا قَدِموا من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية حتى أمس الاثنين

أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (1.342.351) حاجًّا خلال موسم الحج لهذا العام 1444هــ عبر جميع منافذ السعودية (الجوية والبرية والبحرية)، وذلك حتى نهاية يوم الاثنين 1/ 12/ 1444هــ، الموافق 19/ 6/ 2023م.

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية بلغ (1.280.240) حاجًّا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (57.463) حاجًّا، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4.648) حاجًّا.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية) بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

ضيوف الرحمن
المديرية العامة للجوازات
المنافذ البرية والبحرية والجوية
الحجاج
موسم حج 1444

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