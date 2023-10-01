بكمية تُقدّر بأكثر من 500 ألف طن.. "مزاد تمور العُلا" يحقق مبيعات تجاوزت 6 ملايين ريال

وجاءت تلك النتائج وفقًا لمعطيات المزاد الذي يشهد كميات متنوعة من التمور تمتاز بجودتها العالية، ويعد المهرجان الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا في نسخته الرابعة، تحت شعار "ذوق فخرنا" فرصة لتقديم تجربة ثقافية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال قطاع الزراعة، والذي سيكون خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى 11 نوفمبر القادم.