هويدا سمسم تبتكر منتجات تراثية سعودية بهوية بصرية معاصرة

في إطار مشاركة هيئة التراث ضمن فعاليات "الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية – بنان"، برزت الحرفية السعودية هويدا سمسم، عضو "مجلس الحرف العلمي"، برؤية مبتكرة لتطوير المنتجات الحرفية تمزج بين التراث الأصيل والتصميم المعاصر.
وتسعى "سمسم" إلى ابتكار منتجات سعودية خالصة يصنعها الحرفيون المحليون، وتحمل بصمة كل منطقة من مناطق المملكة من خلال الألوان والنقوش والخامات، مؤكدة أن الهدف "ليس مجرد قطعة جميلة، بل منتج يحمل قيمة ورسالة وهوية".
وأوضحت أن رحلتها في إنتاج القطع تبدأ من مرحلة التصميم، بوضع الفكرة وتحديد الهوية البصرية، ثم تنفيذها بالشراكة مع الحرفيين لضمان خروج المنتج بروح تراثية ولمسة معاصرة.
ومن أبرز ما قدمته خلال مشاركتها، لوحات فنية وتبلوهات دمجت فيها خامات غير تقليدية مثل "الصاج"، الذي أضفى على القطع طابعًا فنيًّا حديثًا، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب حظي بتفاعل لافت من زوّار المعرض لما يجمعه من أصالة وتجديد.
وشددت "سمسم" على أن "تطوير الحرف لا يعني الابتعاد عن التراث، بل إعادة تقديمه بما يتماشى مع الذائقة المعاصرة"، لافتة إلى أن تقديم القطع كـ"مهديات منزلية" يعزز ارتباط الناس بالتراث بأسلوب بسيط وقريب من حياتهم اليومية.
وأكدت أن مشاركتها عبر جناح هيئة التراث في معرض "بنان" أتاح لها التفاعل المباشر مع الجمهور، وفهم ميوله، واختبار أفكارها ضمن سياق يدعم الحرفيين، ويبرز تنوع الحرف السعودية وجودتها.