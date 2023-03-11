السواحه: دلالات يوم العَلم العظيمة ترسخ مبادئ العدل والحكمة

وأكّد السواحه، أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية يأتي انطلاقاً من قيمة العَلم الوطني، إضافة إلى دلالاته العظيمة التي ترسخ مبادئ العدل والحكمة تحت الراية الخضراء الخفاقة، رمز قوتها وسيادتها.