جلسة حوارية تجمع "sirar by stc" و"Nozomi Networks" لاستعراض التهديدات التي تستهدف أمن تقنية العمليات

وقد عرضت "sirar by stc" خلال المناقشات مشهد التهديدات سريع التطور والذي يتزامن مع التطور التقني، ما يدفع بدوره إلى ازدياد الأساليب في الهجمات السيبرانية التي تركز على الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا للمنشآت الحيوية والصناعية، نظرًا للعدد الكبير من الأجهزة الذكية المعرضة للخطر والتي يمكن اختراقها عن بُعد.