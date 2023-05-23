جلسة حوارية تجمع "sirar by stc" و"Nozomi Networks" لاستعراض التهديدات التي تستهدف أمن تقنية العمليات

نظمت الشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني "sirar by stc"، المزوّد الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة التي تمكّن المؤسسات من حماية قدراتها السيبرانية وبيئاتها الرقمية، جلسة حوارية حول تكنولوجيا العمليات بالتعاون مع Nozomi Networks مؤخراً بفندق الفورسيزونز، استعرضت خلالها التهديدات التي تستهدف أمن تقنية العمليات.
وتأتي أهمية عقد الجلسة الحوارية ضمن مساعي sirar by stc المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، في إطار تمكين حلول الأمن السيبراني، والذي يلعب دوراً حيوياً في حفظ ودعم استخدام تقنيات المعلومات وتعزيز البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى كونه الممكّن الأساسي لبناء أنشطة صناعية متطورة في ظل التحول الرقمي المتسارع، مما يتطلب توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خلال تطبيق نظام أمني متين.
وقد عرضت "sirar by stc" خلال المناقشات مشهد التهديدات سريع التطور والذي يتزامن مع التطور التقني، ما يدفع بدوره إلى ازدياد الأساليب في الهجمات السيبرانية التي تركز على الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا للمنشآت الحيوية والصناعية، نظرًا للعدد الكبير من الأجهزة الذكية المعرضة للخطر والتي يمكن اختراقها عن بُعد.
وأكد الرئيس التنفيذي لإدارة المنتجات والتسويق لـsirar by stc، عبدالرحمن المنيع، على أهمية الوقوف على آخر المستجدات في مجالات الأمن السيبراني، من أجل تعزيز سبل الحماية اللازمة، مشيراً أن الهجمات والتهديدات المشتركة وما يصاحب التطور التقني من تطور مماثل في التهديد قد يتسبب في إحداث اضطرابات وأضرارٍ كبيرة إذا لم يتم اكتشافها بالسرعة الكافية.
من جانبه أعرب خالد الجامد، نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الغربية لشركة Nozomi Networks عن سعادته بعقد مثل هذه الجلسات الحوارية والتي تثري قطاع الأمن السيبراني من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، مؤكداً أن الشركة ومن خلال بحوثها في الأمن السيبراني والتعاون مع الشركات الرائدة في الصناعة، قد ساهمت في حماية البنية التحتية الحيوية والصناعية من التهديدات السيبرانية. ونوّه بضرورة التعاون في نشر التحذيرات وتقديم المساعدة لمواجهة التحديات التي قد تواجه قطاع الأمن السيبراني.
جدير بالذكر أن شركة sirar by stc هي المزوّد الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة التي تمكّن المؤسسات من التحكم في قدراتها الإلكترونية وبيئاتها الرقمية. وتقوم بتطوير حلول وقدرات إلكترونية رائدة على مستوى عالمي بهدف تعليم وتمكين وحماية البنية التحتية الاقتصادية والمادية وخدمة عملائها في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ولدى الشركة شراكات مع أكثر من 90 منظمة عالمية وإقليمية تعمل بنشاط في مجالات مختلفة من الأمن السيبراني. من خلال حلولها المبتكرة.