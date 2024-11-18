"الجضعي": التقنيات الحديثة تلعب دورًا حيويًّا في رفع جودة وسلامة المنتجات

من جانبه تَحدث الدكتور منير الدسوقي عن أهمية ممارسات الجودة والتميز، وتأثيرها على تحقيق أهداف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الاستراتيجية؛ مشيرًا إلى أن المدينة تعمل على أعلى معايير الجودة من خلال تصنيف المختبرات الوطنية وحصولها على شهادات الآيزو؛ مما يضمن هذا الالتزام في تقديم الخدمات بالشكل الأمثل؛ مؤكدًا أن التحول الرقمي في المدينة كان له أثر كبير في تسريع العمليات وتحسين مستوى الكفاءة، وأن التغيرات التقنية لا تُعزز تجربة المستفيدين فقط، ولكنها تعكس التوجه نحو الابتكار المستدام.