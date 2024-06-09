"الوطني للتعليم الإلكتروني" يرصد أكثر من 400 مخالفة على الجهات غير الملتزمة باللوائح والمعايير

ورصد المركز أكثر من 400 جهة مخالفة منذ إطلاق خدمة البلاغات، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها؛ نظير عدم حصولها على التراخيص اللازمة، أو عدم التزامها بمعايير التعليم والتدريب الإلكتروني، فيما تمت متابعة أكثر من 1300 برنامج مُرخص والتحقّق من التزامها باللوائح والمعايير، وذلك في إطار حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، وتحقيق أهداف التعليم والتدريب المنشودة بما يحسّن المشهدَيْن التعليمي والتدريبي في المملكة.