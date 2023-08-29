تميُّز في الأفرع الـ 5.. لجنة تحكيم "مسابقة المؤسّس للقرآن" تتواصل في رابع أيامها

ونوّهت وزارة الشؤون الإسلامية إلى تميُّز قراءات المتسابقين في التصفيات النهائية للمسابقة في أفرع المسابقة الخمسة، التي انطلقت السبت الماضي، مؤكدة أن هذه الدورة هي الأعلى من حيث مشاركة المتسابقين الذين بلغ عددهم 166 متسابقاً، ومن ناحية عدد الدول الذي بلغ 117 دولة من مختلف دول العالم، ومجموع الجوائز يصل إلى 4.000.000 ريال.