تميُّز في الأفرع الـ 5.. لجنة تحكيم "مسابقة المؤسّس للقرآن" تتواصل في رابع أيامها

واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بلجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في اليوم الرابع من دورتها الـ (43)، جلسات الاستماع إلى تلاوات (12) متسابقاً في الفترة الصباحية، وذلك في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرّمة، ليصل مجموع مَن تمّ الاستماع لتلاواتهم إلى 70 متسابقاً، فيما تستأنف المسابقة استماعها مساء اليوم لتلاوات عددٍ من المتسابقين في مختلف الفروع ومن مختلف دول العالم.
واستمعت لجنة التحكيم التي تضم نخبة من المحكمين الدوليين لمتسابقين يمثلون دول "الجزائر وفلسطين وقطر والسنغال وقيرغيزستان ومالي وغينيا وإفريقيا الوسطى وهولندا ونيجيريا وبنين وغويانا" ويشارك في تحكيم المسابقة نخبة من المحكمين الدوليين.
ونوّهت وزارة الشؤون الإسلامية إلى تميُّز قراءات المتسابقين في التصفيات النهائية للمسابقة في أفرع المسابقة الخمسة، التي انطلقت السبت الماضي، مؤكدة أن هذه الدورة هي الأعلى من حيث مشاركة المتسابقين الذين بلغ عددهم 166 متسابقاً، ومن ناحية عدد الدول الذي بلغ 117 دولة من مختلف دول العالم، ومجموع الجوائز يصل إلى 4.000.000 ريال.