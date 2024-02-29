بعد عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.. "الانضباط": تصرّف "رونالدو" إثارة للجمهور وليس إساءة

اعتبرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، التصرف الذي بدَر من لاعب نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تجاه مدرج نادي الشباب، إثارة للجمهور وليس إساءة حسب ما كشفت عنه الفقرة الأولى من المادة 57 من اللائحة والتي طُبّقت ضد اللاعب.
وتنص المادة على أن أي شخص يقوم بإثارة الجمهور بالفعل أو القول أو الإشارة، خلال أي مباراة؛ يتم إيقافه مباراة واحدة، ويعاقَب بغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال.
وتنص الفقرة الثانية من المادة نفسها التي نجا منها كريستيانو، والتي تتضاعف فيها العقوبة، على أن أي شخص يقوم بالإساءة للجمهور بالفعل أو القول أو الإشارة، خلال أي مباراة؛ يتم إيقافه مباراتين ويعاقب بغرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال.
وأوضحت مصادر أن رونالدو صاحب الـ39 عامًا رفَض في إفادته الاتهام الموجه إليه بأدائه حركة مشينة أمام جماهير نادي الشباب؛ إذ تضمنت إفادته: "أحترم كل الأندية. والحركة الصادرة في اللقطة تعبر عن القوة والانتصار، وليست مشينة، واعتدنا عليها في أوروبا".
وكانت لجنة الانضباط قد أعلنت عن إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، مباراة واحدة؛ بسبب تصرفه في مباراة فريقه الأخيرة أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين بعد ثبوت مخالفة اللاعب للمادة (57- 1) من لائحة الانضباط والأخلاق.
وتم إيقاف كريستيانو رونالدو مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وألزمت اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، ودفع مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال لنادي الشباب، تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى".