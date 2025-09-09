أمير قطر يمنح سفير المملكة وسام الوجبة تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية

ومنح أمير دولة قطر خلال الاستقبال وسام الوجبة لسمو السفير تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، راجيًا له التوفيق فيما سيُعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات بين البلدين مزيدًا من التطور والنماء.