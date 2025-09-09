أمير قطر يمنح سفير المملكة وسام الوجبة تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري اليوم، الأمير منصور بن خالد بن عبدالله بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
ومنح أمير دولة قطر خلال الاستقبال وسام الوجبة لسمو السفير تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، راجيًا له التوفيق فيما سيُعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات بين البلدين مزيدًا من التطور والنماء.
من جانبه، أعرب الأمير منصور بن خالد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة قطر، وجميع المسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم بنجاح عمله في قطر.