"رأي": 442 ألف مواطن يشاركون في مناقشة 360 قضية رأي عام

نفّذ المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني منذ تأسيسه، أكثر من (360) استطلاعًا تنوعت ما بين عام وخاص وجدت تفاعلًا من المواطنين حول عدد من المواضيع والقضايا الوطنية، وبلغ عدد المشاركين في الاستطلاعات المنفّذة حتى نهاية شهر أبريل 2023م، (442) ألف مواطن من مختلف مناطق المملكة.