"الترميز".. وسيلة آمنة لضمان وصول أمتعة حجاج باكستان إلى مقار سكنهم

ويعمل على خدمة الترميز فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، يقدم الخدمة بمهارة ومهنية عالية في عملية مرنة ودقيقة، فيما يستقبل فريق آخر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الأمتعة ويقوم بإيصالها إلى مقر سكن كل حاج، وتهدف الخدمة إلى ضمان وصول الأمتعة إلى مقر إقامة كل حاج، إضافة إلى تخفيف وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مطار بلادهم.