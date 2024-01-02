الشركة السعودية لشراء الطاقة تطرح 4 مشروعات للمنافسة لتوليد الكهرباء بـ"الإنتاج المستقل"

وتأتي هذه المشروعات امتدادًا لجهود وزارة الطاقة الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية "المملكة 2030"، المتمثلة في الإسهام في رفع كفاءة توليد الكهرباء، وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر إنتاج الطاقة، وإزاحة الوقود السائل، وصولاً إلى مزيج الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة و الغاز بنسبة 50% لكل منهما.