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"تقاسيم ينبع".. أمسية وفعالية ثقافية مزجت الشعر بالبحر والتاريخ
حضور كبير قارب 300 شخص وسط تفاعل وحماس من الجميع
نظّمت الموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب"، وبدعم وتمكين من هيئة الأدب والترجمة، أمس، أمسية شعرية تحت عنوان "تقاسيم ينبع" في المنطقة التاريخية على شاطئ البحر.
وشارك في الأمسية الشعراء الدكتور خليف الغالب، ومحمد أبو شرارة، وهيفاء الجبري، وأدارها الدكتور سعد الرفاعي.
وتميزت الأمسية إضافة إلى الحضور الكبير الذي قارب 300 شخص، بالتفاعل حيث طالب الجمهور بعد انتهاء الجولات الثلاث بجولة ختامية رابعة وسط تصفيق حار.
وخلال الأمسية امتزج الشعر بجمالية المكان، حيث البحر والقصور الأثرية في المنطقة التاريخية والنخيل وأجواء نسيم البحر.
وعبّر الحضور عن سعادتهم بهذه اللفتة من هيئة الأدب والنشر والترجمة التي دعّمت ومكّنت لهذه الفعالية النوعية، مشيرين إلى أن ينبع مدينة تعشق الشعر والأدب وتتغنى به، وأن هذا الحضور الكبير دليلٌ على هذه العلاقة بين ينبع والأدب.