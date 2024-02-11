"تقاسيم ينبع".. أمسية وفعالية ثقافية مزجت الشعر بالبحر والتاريخ

وعبّر الحضور عن سعادتهم بهذه اللفتة من هيئة الأدب والنشر والترجمة التي دعّمت ومكّنت لهذه الفعالية النوعية، مشيرين إلى أن ينبع مدينة تعشق الشعر والأدب وتتغنى به، وأن هذا الحضور الكبير دليلٌ على هذه العلاقة بين ينبع والأدب.