شركة التصنيف الإعلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض يوقعان اتفاقية "الحي الإبداعي"

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لشركة التصنيف الإعلامية MRC، المهندس بندر المشهدي، على أهمية تعزيز التفاعل البشري والتكنولوجيا والبيانات خصوصًا في مجال الإعلام، مبينًا أن الاقتصاد الإبداعي يُبنى على طاقات الطموحين وإبداع المبتكرين، وقدرة القطاعات على استغلال الاستثمارات والفرص الواعدة، ومواكبة المستجدات في قطاع الإعلام والقطاعات الأخرى.