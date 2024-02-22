محافظ الدرعية: يوم التأسيس يبرز عمق الدولة السعودية السياسي والثقافي والحضاري

وقال في كلمة بهذه المناسبة: "هذه الذكرى مصدر اعتزاز وفخر بالجذور الراسخة في تاريخ الدولة السعودية وعمقها السياسي والثقافي والحضاري قبل ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود بتأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1139هـ/ 1727م، وعاصمتها الدرعية، أرض الأمجاد والأجداد وحاضر مزدهر طموح نعيشه حالياً، وامتدت الأمجاد حتى يومنا الحاضر في ظل قيادتنا الرشيدة من اهتمام ورعاية بالعمق التاريخي والقيم الوطنية للمملكة العربية السعودية، حيث يوم التأسيس يوم عظيم لدولة عظيمة لقيادة عظيمة.