محافظ الدرعية: يوم التأسيس يبرز عمق الدولة السعودية السياسي والثقافي والحضاري

رفع الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، باسمه ونيابةً عن أهالي المحافظة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال في كلمة بهذه المناسبة: "هذه الذكرى مصدر اعتزاز وفخر بالجذور الراسخة في تاريخ الدولة السعودية وعمقها السياسي والثقافي والحضاري قبل ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود بتأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1139هـ/ 1727م، وعاصمتها الدرعية، أرض الأمجاد والأجداد وحاضر مزدهر طموح نعيشه حالياً، وامتدت الأمجاد حتى يومنا الحاضر في ظل قيادتنا الرشيدة من اهتمام ورعاية بالعمق التاريخي والقيم الوطنية للمملكة العربية السعودية، حيث يوم التأسيس يوم عظيم لدولة عظيمة لقيادة عظيمة.
وفي الختام سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز وطننا الغالي ويديم عليه أمنه وأمانه وازدهاره.