تقلبات جوية تشمل فرصاً لهطول أمطار رعدية ونشاطاً للرياح وانخفاضاً لدرجات الحرارة في بعض المناطق

يُتوقع أن تتهيّأ الفرصة تدريجياً ساعات ما بعد ظهر ومساء الجمعة لتكاثر كميات من السحب الرُكامية على أجزاءٍ من مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرّمة، تترافق هذه السحب بهطول أمطارٍ رعدية في بعض المناطق، وتمتد تدريجياً السحب لأجزاءٍ مُتفرقة من منطقة الرياض إدارياً ووسط المنطقة الشرقية، وتكون هذه الأمطار مُتوسطة في أغلبها، لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة وتُصحب بحدوث العواصف الرعدية.