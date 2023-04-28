تقلبات جوية تشمل فرصاً لهطول أمطار رعدية ونشاطاً للرياح وانخفاضاً لدرجات الحرارة في بعض المناطق

يُشير آخر خرائط التنبؤات الجوية إلى أن المملكة السعودية ستتأثر -بمشيئة الله- يومَي الجمعة والسبت 28 و29 أبريل 2023 بتقلباتٍ جوية تشمل فرص هطول أمطار في بعض المناطق ونشاطاً في سرعة الرياح، إضافة إلى هبوط في درجات الحرارة في بعض المناطق.
يُتوقع أن تتهيّأ الفرصة تدريجياً ساعات ما بعد ظهر ومساء الجمعة لتكاثر كميات من السحب الرُكامية على أجزاءٍ من مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرّمة، تترافق هذه السحب بهطول أمطارٍ رعدية في بعض المناطق، وتمتد تدريجياً السحب لأجزاءٍ مُتفرقة من منطقة الرياض إدارياً ووسط المنطقة الشرقية، وتكون هذه الأمطار مُتوسطة في أغلبها، لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة وتُصحب بحدوث العواصف الرعدية.
وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة على مناطق واسعة من المملكة تعمل على إثارة الأتربة والغبار، وبخاصة في شمال المملكة، كما تنشط إبان مرور السحب الرعدية، مما يعمل على تشكل عواصف غبارية -بشكلٍ مؤقت- وبخاصة في أجزاءٍ من منطقة الرياض ووسط المنطقة الشرقية.
والأجواء تكون حارة في أغلب مناطق المملكة نهاراً، ومعتدلة الحرارة في ساعات الليل، فيما تنخفض درجات الحرارة شمالاً وتميل الأجواء للبرودة في تلك المناطق.