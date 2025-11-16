نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله الشثري

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري -رحمه الله-، وذلك في جامع الملك خالد بالرياض.
وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز.
كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.
وعقب الصلاة قدم سموه العزاء لذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأعرب معالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ سعد بن ناصر الشثري عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة الرياض، على تعازيه ومواساته.