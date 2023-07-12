لـ 5 تخصصات مهنية.. تفعيل برنامج "الفحص المهني" في جمهورية سريلانكا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء تفعيل برنامج "الفحص المهني" في جمهورية سريلانكا، وذلك لـ 5 تخصصات مهنية، وهي: "السباكة، والكهرباء، وكهرباء السيارات، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف"، من أصل 23 تخصصًا مستهدفًا من قِبل الوزارة، وذلك ضمن خطة الوزارة في تفعيل البرنامج لعدة دول في المسار الخارجي، مبينةً بأنه تم البدء بتفعيل البرنامج في دول "باكستان، والهند، وبنجلاديش" وذلك في الأشهر الماضية.