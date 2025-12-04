مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 78 مشروعًا للرعاية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقة حول العالم بقيمة تجاوزت 64 مليون دولار

وفي اليمن، قدم المركز العديد من المشاريع للمصابين ببتر الأطراف، وأنشأ برنامج الأطراف الصناعية الذي استفاد منه حتى الآن 137,046 فردًا، بهدف إعادة الأمل لمن بُترت أطرافهم بسبب الألغام عبر توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية، وتدريب الكوادر المحلية على تقنيات التصنيع، وبناء قدرات المؤسسات الصحية لضمان توطين الخدمات واستدامتها، إضافة إلى إعادة تأهيل المصابين ليكونوا قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعية.