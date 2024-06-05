بدء التسجيل في دورة "تأهيل المنظمات للحصول على شهادة اعتماد البنية المؤسسية"

وللتسجيل في الدورة، يجب أن يكون لدى المتقدم معرفة مبدئية بالإطار العالمي توجاف أو المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية "NORA"، كما يجب أن تكون من مديري مكاتب البنية المؤسسية في الجهات الحكومية، أو من يشغلون مناصب مماثلة.