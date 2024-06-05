بدء التسجيل في دورة "تأهيل المنظمات للحصول على شهادة اعتماد البنية المؤسسية"

تُعلن شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات عن دورة تدريبية مميزة بعنوان “تأهيل المنظمات للحصول على شهادة اعتماد البنية المؤسسية”، ولمدة ثلاثة أيام مكثفة.
وتُعدّ شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية بمثابة خطوة مهمة للجهات الحكومية المتميزة في تطبيق البنية المؤسسية حسب معايير نموذج النضج السعودي للبنية المؤسسية والذي يساهم في رفع مستوى النضج وتسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
وتهدف دورة “تأهيل المنظمات للحصول على شهادة اعتماد البنية المؤسسية” التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، بواقع خمس ساعات يومياً، إلى تأهيل المنظمات للحصول على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية، حيث يقدم البرنامج التدريبي خطوات التأهيل، مع عينة من المخرجات.
كما يتضمن البرنامج التدريبي شرحاً حول الحد الأدنى لمتطلبات المخرجات المبنية بحسب المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية ( NORA)، واللازمة للتأهيل.
وتتلخص محاور الدورة في "مقدمة عن شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية، وإطار عمل البنية المؤسسية، ومراحل التأهيل لشهادة الاعتماد والتي تتضمن:
مرحلة التقييم ومرحلة تأسيس مكتب البنية المؤسسية ومرحلة تشغيل مكتب البنية المؤسسية والتأهيل للشهادة".
وللتسجيل في الدورة، يجب أن يكون لدى المتقدم معرفة مبدئية بالإطار العالمي توجاف أو المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية "NORA"، كما يجب أن تكون من مديري مكاتب البنية المؤسسية في الجهات الحكومية، أو من يشغلون مناصب مماثلة.
حيث يمكن للمهتمين بالتسجيل في هذه الدورة زيارة موقع ريناد المجد من هنا، وتعبئة نموذج التسجيل الخاص بالدورة.
أو يمكن التواصل من خلال الأرقام التالية، لمعرفة تفاصيل الدورة، مثل الموعد والمكان والمدرب والرسوم والخصومات والدفع.
00966555876233 - 00966552239655