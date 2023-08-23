توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الطائرات المروحية و"التنفيذي"

وتماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر وتطوير خدمات النقل الجوي في المملكة، سيعزّز عدد المسافرين إلى توفير خدمات نقل منظمة وعالية المستوى؛ مما يؤكد أهمية الشراكة بين شركة الطائرات المروحية و"التنفيذي" في الحاضر والمستقبل.