16 فرصة عقارية نوعية في الشرقية عبر مزاد "ثراء" الإلكتروني

تُعلن "العنوان العقارية"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ، عن إطلاق مزاد "ثراء" الإلكتروني، الذي يُقام ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025م، من الساعة 11:00 صباحًا، وحتى يوم الخميس 4 سبتمبر 2025م، بين الساعة 5:00 مساءً ولغاية 8:45 مساءً، عبر منصة "سومتك" للمزادات.
ويطرح المزاد 16 فرصة عقارية مميزة في أهم مدن المنطقة الشرقية (الدمام، الخُبر، رأس تنورة، النعيرية، مليجة)، تتنوع ما بين أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية، بالإضافة إلى فللٍ وشقق سكنية. وتتميز هذه العقارات بكونها في مواقع حيوية واستراتيجية، وتوفر فرصًا مثالية للاستثمار أو السكن أو التطوير.
ويشكل المزاد فرصة جاذبة للمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري الباحثين عن عقارات نوعية في مواقع ذات إمكانات نمو عالية. كما ترحب "العنوان العقارية" بتلقي استفسارات المهتمين عن العقارات المعروضة من خلال الاتصال على الرقم التالي: 0537788872