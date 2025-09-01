16 فرصة عقارية نوعية في الشرقية عبر مزاد "ثراء" الإلكتروني

تُعلن "العنوان العقارية"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ، عن إطلاق مزاد "ثراء" الإلكتروني، الذي يُقام ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025م، من الساعة 11:00 صباحًا، وحتى يوم الخميس 4 سبتمبر 2025م، بين الساعة 5:00 مساءً ولغاية 8:45 مساءً، عبر منصة "سومتك" للمزادات.