"مكافحة المخدرات" بالمرصاد لترويج الأمفيتامين والحشيش بنجران والجوف

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في تنفيذ عمليتين أمنيتين لمنع ترويج الأمفيتامين والحشيش في نجران والجوف.
تفصيلًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة نجران؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الأخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية ومواطنين بمنطقة الجوف؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.