انطلاق "ما مثلك وطن" في مكة.. مبادرة ثرية بالفعاليات لترسيخ المسؤولية الاجتماعية

وتتنوع الفعاليات المصاحبة للمبادرة ما بين دينية واجتماعية وتعليمية وترفيهية وصحية وثقافية، وتشتمل على "إفطار صائم" وإقامة معرض توعوي وتعريفي وورش عمل وأركان تعليمية ترفيهية وألعاب إلكترونية وألعاب شعبية ،وركن الطفل، وركن الرسم، والركن التراثي وركن القهوة السعودية، ومنطقة خاصة بالطعام ومشاركات بالتقنيات الحديثة، ومنها الروبوت الذكي ومسابقات وجوائز تحفيزية، بالإضافة إلى العديد من المشاركات المنوعة في جو لا يخلو من المرح والروحانية في الشهر الفضيل.