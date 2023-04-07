انطلاق "ما مثلك وطن" في مكة.. مبادرة ثرية بالفعاليات لترسيخ المسؤولية الاجتماعية

انطلقت مبادرة "ما مثلك وطن" بمكة المكرمة في موسمها الأول، حيث تستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة وحضور الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود، رئيس اللجنة العليا للمبادرة، بمشاركة 30 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية والاجتماعية والإعلامية.
وشكرت الأميرة هند كافة الجهات المشاركة والداعمة والمنظمة لهذه المبادرة، والتي تحرص على مشاركتها الدائمة ودعمها المعنوي والإنساني للمبادرات الاجتماعية، وهو ما تجسد خلال مبادرة "ما مثلك وطن"، الرامية إلى تفعيل قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية في شهر رمضان المبارك والتشجيع على المبادرات بالأعمال الاجتماعية والإنسانية المختلفة وتحقيق الألفة والروح الأسرية وإدخال البهجة والسرور للمجتمع وأبنائه بكل فئاته، استنادًا إلى أسس المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها رؤية المملكة 2030.
وتتنوع الفعاليات المصاحبة للمبادرة ما بين دينية واجتماعية وتعليمية وترفيهية وصحية وثقافية، وتشتمل على "إفطار صائم" وإقامة معرض توعوي وتعريفي وورش عمل وأركان تعليمية ترفيهية وألعاب إلكترونية وألعاب شعبية ،وركن الطفل، وركن الرسم، والركن التراثي وركن القهوة السعودية، ومنطقة خاصة بالطعام ومشاركات بالتقنيات الحديثة، ومنها الروبوت الذكي ومسابقات وجوائز تحفيزية، بالإضافة إلى العديد من المشاركات المنوعة في جو لا يخلو من المرح والروحانية في الشهر الفضيل.
من ناحيته، قال عضو المبادرة المستشار محمد المدرع القحطاني: هذه المبادرات الاجتماعية لها مكانة عظيمة في نفوسنا ودعمها واجب علينا، وخصوصاً في شهر الخير كما عودونا قادتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي والإنساني في وطننا الحبيب لتحقيق رؤية المملكة 2030، بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والنظرة المستقبلية لتطوير المسؤولية المجتمعية لأبناء الوطن الواحد.
وتضمّ الجهات المشاركة، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الصحة ووزارة التعليم، ومركز التأهيل الشامل وجمعية مراكز الأحياء، ووقف مداد الخير وجمعية البر الخيرية بخليص، وجمعية زمزم و جمعية ساعي الخيرية ومركز تفاؤل وأمل الوقفي وعددًا من الجهات الأخرى.
جدير بالذكر أن المبادرة لا تشتمل على منصات للتأجير أو تذاكر دخول مدفوعة، كما أن جميع الجهات المشاركة في المبادرة تتحرك بصفة وطنية اجتماعية لخدمة الفئات الخاصة من باب المسؤولية الاجتماعية، حيث يتم اختيار المشاركين بها عبر تسجيل إلكتروني وبالتنسيق مع الجمعيات والجهات ذات العلاقة لإضافة المشاركين من قبلهم من خلال الرابط بمقاعد محدودة ضمن المبادرة حفل إفطار صائم رمضاني يجمع الحضور والفئات الخاصة.