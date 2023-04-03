شرح الـ"ستوب موشن" في ورشة عن أفلام الرسوم المتحركة في سوق الإنتاج السعودي

يذكر أن الورشة التي نظمتها هيئة الأفلام، بشراكة إعلامية مع موقع سوليوود تأتي ضمن الورش التي تنظمها الهيئة للمُساهمة في بناء وتعزيز العلاقة مع المجتمع السينمائي، والوقوف على هموم المختصين والعاملين في الصناعة، بالإضافة إلى تحديد أبرز التحديات التي يواجهونها، والتعريف بالفرص الجديدة في القطاع وتزويد المهتمين والمختصين بها.