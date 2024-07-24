106 حافظين للقرآن و221 مُجازًا بالسند.. "السديس" يشكر "القاسم" لجهوده في تعزيز الحلقات القرآنية بالمسجد النبوي

وأثنى السديس على الشيخ عبدالمحسن القاسم، على ما يقدمه من جهود في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد النبوي، والمتون العلمية، ولمتابعته المستمرة لطلبة العلم وما تمخض عن الجهد الصادق والأداء المتميز والأثر الطيب، في الوصول بالحلقات القرآنية والمتون العلمية إلى المستوى المأمول، وما تم إنجازه في الربع الثاني من عام 2024م؛ حيث بلغ عدد الحافظين لكتاب الله (١٠٦) طالبين وطالبات، بمعدل (۲) طالب كل يوم عمل؛ فيما بلغ عدد الإجازات في القرآن بالسند إلى النبي ﷺ (۲۲۱) إجازة، بمعدل (٤) إجازات كل يوم عمل وعدد الزوار والزائرات لتصحيح قراءة سورة الفاتحة وقصار السور (285.927) زائرًا.