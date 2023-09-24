رابطة العالم الإسلامي تدين جرائم تمزيق نُسخٍ من المصحف الشريف في لاهاي

وجدد التحذير من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، مؤكدًا أنه قد آن الأوان لاتخاذ إجراءات فعّالة لمنع هذه الجرائم الشنيعة، التي لا تخدم سوى أجندات التطرف، وليس توفير الحماية الرسمية لذرائع يرفضها المنطق، وهي التي أساءت للمعنى الحضاري للحريات؛ لتجعلها بهذا المفهوم الخاطئ ملجأً حاضنًا لمثيري الصدام والصراع الديني والفكري، ودعاة الحقد والكراهية، ولاسيما بين الأمم والشعوب، فيما يجب على عالمنا بذل كل المساعي لتعزيز الصداقة والتعاون بينها، وهو ما يتطلب من الجميع النظر بآفاق واسعة لا ضيقة.