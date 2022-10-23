الأمطار ترسم وجهة سياحية بـ"قنا".. والزوَّار يتوافدون على "شلال رعلة المائي".. و"سبق" ترصد

وطالب بعض السكان ومرتادي المكان الجهات المعنية بتطوير المكان، وتمهيد الطريق الموصل إليه، وتزويده بالإنارات الهادئة والجلسات المطلة، وتكثيف عمليات النظافة، والقضاء على التشوهات البصرية التي تلف المكان، وإيجاد بعض المضخات والخزانات التي تضمن بقاء الشلال حتى في غير مواسم الأمطار.