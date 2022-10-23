الأمطار ترسم وجهة سياحية بـ"قنا".. والزوَّار يتوافدون على "شلال رعلة المائي".. و"سبق" ترصد

رسمت الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز قنا بعسير، ولا يزال يشهدها، وجهة سياحية جديدة، تمثلت في "شلال رعلة المائي".
وتفصيلاً، تسبَّبت الأمطار الغزيرة التي يشهدها مركز قنا غرب منطقة عسير في تدفُّق "شلال رعلة" الطبيعي، الذي تحيط به التجاويف الصخرية الجميلة والأشجار الخضراء الكثيفة.
وتسبَّبت تلك الصورة الربانية التي لم تمتد إليها أيادي البشر في جذب الزوَّار والسياح من داخل المنطقة وخارجها؛ للاستمتاع بتلك المناظر الخلابة، والمياه المتدفقة من الأعلى.
وطالب بعض السكان ومرتادي المكان الجهات المعنية بتطوير المكان، وتمهيد الطريق الموصل إليه، وتزويده بالإنارات الهادئة والجلسات المطلة، وتكثيف عمليات النظافة، والقضاء على التشوهات البصرية التي تلف المكان، وإيجاد بعض المضخات والخزانات التي تضمن بقاء الشلال حتى في غير مواسم الأمطار.
وكانت "سبق" قد وقفت أمس ميدانيًّا على الشلال الذي سجَّل وجهة سياحية جديدة لقنا الخضراء التي تتميز بمتنزهاتها ومطلاتها ومدرجاتها الزراعية الخضراء، فضلاً عن ينابيعها المائية العذبة.