"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 1.460 حقيبة إيوائية في جوبوين بالصومال

من جهة أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 500 سلة غذائية في مديرية أزره بولاية لوجر في أفغانستان، استفاد منها 3,000 فرد, بواقع 500 أسرة من متضرري الفيضانات، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.