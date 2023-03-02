"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 1.460 حقيبة إيوائية في جوبوين بالصومال

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مشروع توزيع الكسوة والمستلزمات الضرورية للأسر النازحة في مناطق الجفاف بالعاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
وتم توزيع 1.460 حقيبة إيوائية في محافظة جوبوين بولاية جوبالاند في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 8.760 فردًا, بواقع 1.460 أسرة من متضرري الجفاف في جوبوين.
يُذكر أنّ مشروع الكسوة والمستلزمات الضرورية للأسر النازحة في مناطق الجفاف والنزوح في الصومال يأتي ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للمملكة للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، لدعم برامج الغذاء والتغذية للأطفال, وتوفير المياه والإيواء للنازحين, والبرامج الطارئة المنقذة للحياة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة, عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة, لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.
من جهة أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 500 سلة غذائية في مديرية أزره بولاية لوجر في أفغانستان، استفاد منها 3,000 فرد, بواقع 500 أسرة من متضرري الفيضانات، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.
في سياق متصل، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 600 حقيبة إيوائية, في وحدة باندغيو بمحلية القلابات الغربية التابعة لولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 4.587 فردًا من متضرري السيول والفيضانات.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معهم في مختلف الظروف والمحن.