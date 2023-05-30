مع اقتراب موسم الحج.. "مستشفى ظلم العام" ينفّذ تجربة فرضية لقياس جاهزية الطوارئ

أجرى مستشفى ظلم العام بصحة الطائف اليوم، تجربة فرضية؛ لقياس جاهزية قسم الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة؛ وذلك مع اقتراب موسم الحج.
جاء ذلك بإشراف من مدير المستشفى نبيه الذيابي، والمدير الطبي، ورؤساء الأقسام.
ونفّذ المستشفى، التجربةَ الفرضية الناجحة التي تَمثلت في استقبال مصابين من حادث مروري؛ وذلك لقياس مدى جاهزية قسم الطوارئ بالمستشفى لاستقبال والتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة؛ حيث باشر أطباء المستشفى والكوادر التمريضية التعامل مع الحالات خلال وقت وجيز، وقدمت لها عمليات الإنقاذ والرعاية الطبية اللازمة.
وكان منسوبو الأقسام الطبية والتمريضية بمستشفى ظلم قد خضعوا لدورات تدريبية مكثفة لتجويد خدماتهم، وللتعامل مع الطوارئ والأزمات، لوقوع المستشفى على طرق رئيسية هامة، يعبرها ضيوف الرحمن خلال توجههم للمشاعر المقدسة، ومنها طريق الرياض- الطائف السريع، وطريق الحجاز القديم.