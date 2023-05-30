مع اقتراب موسم الحج.. "مستشفى ظلم العام" ينفّذ تجربة فرضية لقياس جاهزية الطوارئ

ونفّذ المستشفى، التجربةَ الفرضية الناجحة التي تَمثلت في استقبال مصابين من حادث مروري؛ وذلك لقياس مدى جاهزية قسم الطوارئ بالمستشفى لاستقبال والتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة؛ حيث باشر أطباء المستشفى والكوادر التمريضية التعامل مع الحالات خلال وقت وجيز، وقدمت لها عمليات الإنقاذ والرعاية الطبية اللازمة.