اتفاقية لتشغيل مطار البحر الأحمر الدولي لاستقبال أوائل الزوار مطلع العام المقبل

وبين باغانو أن شركة دبلن الدولية (DAAi) ستكون الجهة المشغلة لمطار البحر الأحمر الدولي في عام 2023، حيث تتولى مهام الإشراف على استشارات التصميم، والعمليات الإدارية، وعمليات التشغيل وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة (GACA) ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، كما ستساعد الخدمات المقدمة من شركة دبلن الدولية (DAAi) على تحقيق التكامل التام ما بين التقنيات الخضراء "الصديقة للبيئة" وإدارة النفايات والموارد بالمواءمة مع معايير الاستدامة لشركة البحر الأحمر للتطوير مع الحرص في الوقت ذاته على إعطاء الأولوية للسلامة والأمن.