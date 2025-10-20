إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي GO AI Hub في باكستان لتعزيز الشراكة التقنية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور، الرئيس التنفيذي لمجموعة قو للاتصالات، أن توسّع الشركة في باكستان يعبّر عن إيمانها العميق بأهمية التكامل بين البلدين في مجالات التقنية والابتكار، وقال: “إن إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي ومركز المواهب في باكستان يمثل خطوة استراتيجية تسهم في خلق قيمة مضافة مشتركة؛ من خلال دعم أهداف المملكة في زيادة الصادرات غير النفطية، وتوفير منصة تمكّن المواهب والشركات الباكستانية من دخول السوق السعودية والمشاركة في بناء مستقبل رقمي مشترك.”