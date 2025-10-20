إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي GO AI Hub في باكستان لتعزيز الشراكة التقنية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية

في إطار التعاون المتنامي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، نظّمت مجموعة قو للاتصالات فعالية رفيعة المستوى بعنوان “تمكين المستقبل:قو للاتصالات تجسر الابتكار بين السعودية وباكستان”، أعلنت خلالها عن إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي (GO AI Hub) ومركز المواهب في العاصمة إسلام آباد، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، من بينهم سعادة السفير نواف بن سعيد المالكي سفير المملكة العربية السعودية لدى باكستان، ومعالي الوزيرة شازا فاطمة خواجة الوزيرة الاتحادية لتقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب نخبة من قادة قطاع الاتصالات والتقنية في البلدين.
يأتي هذا الإطلاق تجسيدًا للرؤية المشتركة بين قيادتي البلدين نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتنمية الكفاءات البشرية، وتمكين التقنيات الحديثة كرافدٍ للتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما يعكس المشروع التزام مجموعة قو للاتصالات بدعم توجهات القيادة العليا في المملكة العربية السعودية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي، وبناء جسور تعاون معرفي وتقني مع باكستان.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور، الرئيس التنفيذي لمجموعة قو للاتصالات، أن توسّع الشركة في باكستان يعبّر عن إيمانها العميق بأهمية التكامل بين البلدين في مجالات التقنية والابتكار، وقال: “إن إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي ومركز المواهب في باكستان يمثل خطوة استراتيجية تسهم في خلق قيمة مضافة مشتركة؛ من خلال دعم أهداف المملكة في زيادة الصادرات غير النفطية، وتوفير منصة تمكّن المواهب والشركات الباكستانية من دخول السوق السعودية والمشاركة في بناء مستقبل رقمي مشترك.”
وأضاف آل منصور أن هذا الإطلاق يأتي متناسقًا مع استراتيجية مجموعة قو للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى بناء منظومة عالمية متكاملة للابتكار التقني، موضحًا أن إطلاق GO AI Hub في باكستان يُعد امتدادًا لإطلاق مركز GO AI Hub في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن خطة طموحة لتمكين التعاون بين المراكز العالمية في مجالات البحث والتطوير، وريادة الأعمال التقنية، وتعزيز جاهزية المجتمعات لمستقبل الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا لإلتزام مجموعة قو للاتصالات ببناء منظومة إقليمية ودولية للذكاء الاصطناعي تربط بين السعودية وباكستان والولايات المتحدة، بما يسهم في تسريع الابتكار، وتبادل المعرفة، وتطوير حلول تقنية تخدم قطاعات الأعمال والمجتمعات في العالمين العربي والآسيوي.
كما أثنت معالي الوزيرة شازا فاطمة خواجة على الجهود السريعة التي تبذلها مجموعة قو للاتصالات في تنفيذ مشاريعها الداعمة للاقتصاد الرقمي في باكستان، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتنمية الكفاءات التقنية.
واختُتمت الفعالية بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الأطراف السعودية والباكستانية لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، إيذانًا بانطلاقة مرحلة جديدة من الشراكة الرقمية بين البلدين الشقيقين، تمهّد الطريق لمزيد من المبادرات المشتركة في التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية.