مختصّ: فئات أكثر عرضة لمتلازمة النفق الرسغي بسبب حدوث ضغط على عصب المعصم

حالة شائعة تحدث بسبب حدوث ضغط على عصب المعصم، مسببًا وخزًا وخدرًا باليد، مبينًا أن هناك بعض العادات في العمل كاستخدام الحاسوب بكثرة لساعات طويلة يؤدي إلى حدوث هذه المشكلة، وذلك بسبب وجود ضغط على العصب المتوسط في المعصم، وهناك العديد من الأسباب التي قد تسبب الضغط على العصب المتوسط؛ منها كسر المعصم، وجود الالتهاب والتورُّم الناجم عن التهاب المفاصل الروماتويدي، وفي كثير من الحالات ليس هناك سبب واحد للإصابة، قد يكون الجمع بين عوامل الخطر يسهم في تطوير الحالة.