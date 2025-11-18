محافظ الطائف يُدشّن الجمعية التعاونية المركزية للسياحة في المملكة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم، الجمعية التعاونية المركزية للسياحة في المملكة، التي اتخذت من محافظة الطائف مقرًّا لها.
وحضر حفل التدشين مدير عام الجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معن العنقري، ورئيس الجمعية المركزية للسياحة في المملكة، محمد السناني، إضافة إلى أعضاء الجمعية المركزية البالغ عددهم 15 جمعية سياحية.
واطّلع سموه خلال اللقاء على عرض موجز حول أعمال الجمعية، والبرامج والأنشطة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب آلية التعاون والدعم المطلوب مع مختلف الجهات الحكومية.