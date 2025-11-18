محافظ الطائف يُدشّن الجمعية التعاونية المركزية للسياحة في المملكة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم، الجمعية التعاونية المركزية للسياحة في المملكة، التي اتخذت من محافظة الطائف مقرًّا لها.