بتوقيع عقودٍ قيمتها 37 مليار ريال.. "روشن" تحتفي بمرور 3 أعوام من الإنجازات

وتركز "روشن" على تطوير مجتمعاتها بما ينسجم مع الطبيعة المحيطة، وهذا ما يتجلى بشكلٍ واضح في مشروع "الفلوة"، أولى مشاريعها في المنطقة الشرقية، الذي يحتضن ما يزيد عن 18 ألف منزل وسط واحة الأحساء، إحدى أضخم الواحات الطبيعية في العالم, كما تعمل على الارتقاء بمستوى قطاع العقارات بأكمله في المملكة، فقد حصلت في عام 2022 فقط على ست شهادات من "المنظمة الدولية للمعايير"، أيزو في مختلف المجالات بدءا من ادارتها الداخلية، جودة البناء والتصميم، والمساحات الخضراء وصولا الى التقنيات المستخدمة في البنية التحتية, وتماشيًا مع التزام المجموعة بالارتقاء بمستوى معيشة السكان، وضعت "روشن" معيارها الرائد على مستوى القطاع للسلامة خلال عام 2023، حيث نجحت باستكمال 35 مليون ساعة عمل آمنة في مواقع البناء منذ إنشائها.