"شخصية وهمية".. "الدارة": القصيدة المنسوبة لفرحان بن مرخان ملفقة ولا أساس لها من الصحة

وأردفت الدارة في بيانها: بناء عليه فإن دارة الملك عبدالعزيز، من منطلق دورها في تعزيز الوعي بأخطار التداول للمعلومات المزيفة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ تُحَذر من تداول هذه القصيدة ونشرها في منصات التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن ذلك العمل يعد انتهاكًا صارخًا للحقائق التاريخية، ومحاولة لتزييف التاريخ الوطني؛ وهو ما يوقع فاعله تحت طائلة العقوبات النظامية المنصوص عليها.