"شخصية وهمية".. "الدارة": القصيدة المنسوبة لفرحان بن مرخان ملفقة ولا أساس لها من الصحة

أصدرت دارة الملك عبدالعزيز بيانًا تُوَضح فيه أنها لاحظت تداول قصيدة على منصات التواصل الاجتماعي ينسبها ملقيها لفرحان بن مرخان.
وقالت الدارة في بيانها: يدّعي متداولو هذه القصيدة أنها تعود إلى أحد أفراد الأسرة المالكة (آل سعود)، وأنها تروي نَسَب الأسرة المالكة الكريمة، وتحدد مواقع إقامتها في أحد الأزمنة التاريخية، كما وردت فيها أسماء مزعومة لبعض الأسر المرتبطة بالأسرة المالكة.
وأضافت: تود دارة الملك عبدالعزيز أن توضح أن القصيدة المشار إليها منحولة وملفقة ولا أساس لها من الصحة، وأن القصيدة منسوبة لشخصية وهمية، وأن القصيدة ليست معروفة لدى رواة الشعر النبطي، ولم تدون في أي مخطوطة تاريخية أو شعرية أو رواية، وأن اللهجة المستخدمة في القصيدة ليست لهجة أهل العارض.
وأردفت الدارة في بيانها: بناء عليه فإن دارة الملك عبدالعزيز، من منطلق دورها في تعزيز الوعي بأخطار التداول للمعلومات المزيفة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ تُحَذر من تداول هذه القصيدة ونشرها في منصات التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن ذلك العمل يعد انتهاكًا صارخًا للحقائق التاريخية، ومحاولة لتزييف التاريخ الوطني؛ وهو ما يوقع فاعله تحت طائلة العقوبات النظامية المنصوص عليها.