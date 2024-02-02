بالصور.. إمام المسجد النبوي يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين قبل مغادرتهم لمكة

التقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالله البعيجان، الدفعة الثانية من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في مقر إقامتهم بالمدينة المنورة، مساء أمس الجمعة، والبالغ عددهم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.