بالصور.. إمام المسجد النبوي يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين قبل مغادرتهم لمكة

التقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالله البعيجان، الدفعة الثانية من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في مقر إقامتهم بالمدينة المنورة، مساء أمس الجمعة، والبالغ عددهم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وكان في استقبال إمام وخطيب الحرم النبوي الشريف لدى وصوله إلى مقر إقامة الضيوف عدد من مسؤولي البرنامج.
واستهل إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف حديثه بالتأكيد على أهمية الأخوة في الله تعالى، والاعتصام بحبل الله المتين، مؤكداً على أهمية وحدة المسلمين والسعي فيما بينهم والوقوف صفاً واحداً ضد المكائد للإسلام والمسلمين. منوهاً برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ودعمه للبرنامج مما ساهم في تميزه منذ انطلاقته.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن البرامج المعدة من قبل الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، وتتبعه برامج منوعة خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة مسجد قباء والمواقع التاريخية والثقافية في المدينة المنورة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.