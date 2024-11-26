ضبْط 3 يمنيين يمارسون التسوُّل بإشارات المرور وأمام المحال التجارية بالرياض

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد المتسولين وضبطهم في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة الرياض، عن رصد وضبط رجلٍ من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوُّل بشكلٍ مباشرٍ أمام أحد المحال التجارية.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط آخر من الجنسية ذاتها يقوم بالتسوُّل أمام الإشارات المرورية، ومشهد آخر لاستعطاف المجتمع من خلال التسوُّل بشكلٍ مباشرٍ لرجلٍ من الجنسية اليمنية متنكراً بزي سعودي.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوُّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوُّل مسؤوليتنا جميعاً.