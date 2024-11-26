ضبْط 3 يمنيين يمارسون التسوُّل بإشارات المرور وأمام المحال التجارية بالرياض

وتحت عنوان "معاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط آخر من الجنسية ذاتها يقوم بالتسوُّل أمام الإشارات المرورية، ومشهد آخر لاستعطاف المجتمع من خلال التسوُّل بشكلٍ مباشرٍ لرجلٍ من الجنسية اليمنية متنكراً بزي سعودي.