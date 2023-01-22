محتوى مرئي مُخل وانتحال صفة.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، أمس السبت، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 5 أشخاص بمكة المكرّمة قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات واستخدامها في سرقة المحال التجارية والمواشي.
وفي بيشة، تمّ القبض على مقيمَيْن بحوزتهما 16 كجم من مادة الحشيش المخدر مخبأةً داخل مركبة يقودها أحدهما.
ونجحت شرطة الأحساء في القبض على مقيمَيْن لحوزتهما 214 جراماً من مادة الشبو المخدرة.
وفي الرياض، تمّ القبض على مواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومواد مخدرة.
وتمّ القبض في حائل على مواطنَيْن ظهرا في محتوى مرئي عبر منصات التواصل وهما يعتديان على آخر، ويقومان بصدم مركبته عمداً لخلافٍ سابقٍ بينهم.
وفي نجران، تمّ القبض على مواطن قام بانتحال صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب بمركبة بلوحات مسروقة.
وفي أبوعريش، تمّ القبض على امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للائحة الذوق العام، ومواطن في مكة المكرّمة ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحرّش بفتاة.