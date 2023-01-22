محتوى مرئي مُخل وانتحال صفة.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

وفي أبوعريش، تمّ القبض على امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للائحة الذوق العام، ومواطن في مكة المكرّمة ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحرّش بفتاة.