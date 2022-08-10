نجاح زراعة قوقعة سمعية لمريض بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان

وذكرت "صحة جازان" أن الزراعة تمت من نوع الغرسات الهجينة (hyprid) للمحافظة على البقايا السمعية وسماع جميع ترددات الصوت؛ حيث تَمَكن الفريق من إجراء العملية بواسطة الميكروسكوب الجراحي وبتقنية ونمط إدخال الغرسات الهجينة، وتكللت بالنجاح؛ مضيفةً أن المريض غادر المستشفى في نفس يوم العملية وهو يتمتع بصحة جيدة.