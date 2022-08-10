نجاح زراعة قوقعة سمعية لمريض بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان

نجحت "صحة جازان" -ممثلة في مركز زراعة القوقعة بمستشفى الملك فهد المركزي- في إجراء عملية زراعة قوقعة سمعية من النوع الهجين لمريض يعاني من نقص سمعي تام في الترددات العالية مع بقايا سمعية طبيعية في الترددات المنخفضة.
وذكرت "صحة جازان" أن الزراعة تمت من نوع الغرسات الهجينة (hyprid) للمحافظة على البقايا السمعية وسماع جميع ترددات الصوت؛ حيث تَمَكن الفريق من إجراء العملية بواسطة الميكروسكوب الجراحي وبتقنية ونمط إدخال الغرسات الهجينة، وتكللت بالنجاح؛ مضيفةً أن المريض غادر المستشفى في نفس يوم العملية وهو يتمتع بصحة جيدة.
وتم تشغيل المعالج الخارجي بعد ذلك خلال نفس أسبوع العملية وعاد المريض ليسمع ويمارس حياته بشكل طبيعي.
من جانب آخر، بلغ عدد التدخلات الجراحية بأقسام الجراحة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان 2369 تدخلًا جراحيًّا؛ وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م.