ركن حياكة "البشوت" يعكس الإرث الثقافي بمعرض بيت العرب بالقاهرة

وقال الحرفي عبدالله الحمد، لـ"واس" خلال جولتها في المعرض: إنه يعمل في مهنة حياكة "البشوت" منذ 42 عامًا من خلال عمله مع والده في هذه المهنة التي ورثها أبًا عن جد، مستعرضًا مراحل تصنيع "البشت" التي تستغرق نحو 15 يومًا وأنواع الأقمشة المستخدمة في صناعته، ومرحلة التلميع وتركيب خيوط القيطان.