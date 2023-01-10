مدير عام الجوازات: اعتمدنا خطة الحج وكل عام نستفيد من المواسم السابقة

قال مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى اليوم إنه تم اعتماد خطة حج 1444هـ.
وأضاف "اليحيى": في كل عام ندرس جميع الخطط للاستفادة من المواسم السابقة.
وتابع: لدينا لجان وإدارات بحوث لدراسة كل الدروس المستفادة من خلال موسم الحج وموسم العمرة، في توقيتات محددة، وبالتالي ديناميكية الخطط تضمن استمرارية التطوير بناءً على المواسم السابقة.
وأردف: خطة العمرة يبدأ الإعداد لها والتجهيز يبدأ من شهر ذي القعدة وذي الحجة وتنطلق من بداية محرم، وأما خطط الحج فيبدأ الاستعداد بمجرد انتهاء الموسم، والآن اعتمدنا خطة الحج لعام 1444 هـ.
وتابع: نعمل على تدريب القوى البشرية سواء من حيث الاستقبال أو مواجهة التحديات التي يتعرض لها رجال الميدان".