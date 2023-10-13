"دهانات الجزيرة" تُشارك خبراتها ومعارفها في اليمن

استأنفت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلسلة سيمنارها "All in One" بإقامته في مدينة عدن باليمن الشقيق، بحضور عدد من المسؤولين وجمع من المهندسين والمصممين وكبار المقاولين وممثلين عن شركات التطوير العقاري والمرافق الحكومية المختصة بمشاريع البناء والتعمير والطرقات.
وقد اختارت "دهانات الجزيرة" عبارة "All in One" لتعكس فلسفتها ونظرتها في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، عبر إبراز تكامل المنتجات فيما بينها، ومدى سهولة تجربة العميل وسرعة وصوله إلى طلبه المنشود، باستخدام التقنيات الحديثة التي مدت الجسور بين العميل والمنتج، تحقيقاً لغايته في الحصول على مبنىً متكامل الأركان ومنزلٍ مثالي الصورة.
واستعرضت الشركة في سيمنارها "All in One" منتجات "دهانات الجزيرة" وقيمها وتطبيقاتها في الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، ومواكبتها لكل جديد في عالم البناء والمعمار.
وكان المدير التنفيذي لمؤسسة القحص للتجارة والوكيل لشركة "دهانات الجزيرة" في اليمن الأستاذ / علي صالح القحص، قد ألقى كلمة في مستهل السيمنار تناول فيها أهميّة التعريف بمنتجات الشركة وخدماتها ذات الجودة العالية، وتوسّعها الممتد من الخليج إلى المحيط.
أُسست "دهانات الجزيرة" عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.