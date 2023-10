"دهانات الجزيرة" تُشارك خبراتها ومعارفها في اليمن

استأنفت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلسلة سيمنارها "All in One" بإقامته في مدينة عدن باليمن الشقيق، بحضور عدد من المسؤولين وجمع من المهندسين والمصممين وكبار المقاولين وممثلين عن شركات التطوير العقاري والمرافق الحكومية المختصة بمشاريع البناء والتعمير والطرقات.