إنقاذ عشريني خرجت أحشاؤه في حادث بدراجة هوائية بمحافظة بدر

تعرّض شاب في العقد الثاني من العمر لحادث بالدراجة الهوائية بمحافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
وجرى نقل الحالة بصورة عاجلة عن طريق هيئة الهلال الأحمر السعودي من موقع الحادث لمستشفى بدر العام، أحد مستشفيات النطاق الصحي الرابع بتجمع المدينة المنورة الصحي لإجراء عملية طارئة وإنقاذ حياته.
وعند وصول المصاب لطوارئ المستشفى، تمّت معاينته طبيًا وبشكل عاجل؛ حيث تبين خروج أحشائه الداخلية من جسمه.
وبعد العمل على استقرار علاماته الحيوية أجرى الفريق الطبي عملية دقيقة وشديدة الخطورة لإعادة أحشائه الداخلية وإصلاح الضرر الحاصل.
وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، والمريض الآن في حالة مستقرة، ويتلقى العلاج اللازم بعناية فائقة.