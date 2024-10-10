"التجارة" تدعو الشركات لتعديل عقود التأسيس قبل انتهاء المهلة المحددة بـ 100 يوم

دعت وزارة التجارة الشركات التي لم تقم بتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس خلال الـ 21 شهرًا الماضية إلى المبادرة بإجراء التعديلات المطلوبة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 18 يناير 2025م، حيث تبقى 100 يوم فقط.
وأوضحت الوزارة أن تعديل العقود يأتي وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، والذي يتطلب من جميع الشركات القائمة تعديل أوضاعها بما يتماشى مع النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2023م.
ودعت الوزارة الشركات إلى الاستفادة من عدم وجود رسوم نشر في الوقت الحالي، والتقديم عبر منصة الأعمال (business.sa) من خلال خدمة "تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس". ويتطلب التعديل تحديث بنود مثل: الشركاء، اسم الشركة، أغراض الشركة، رأس المال، والإدارة.
يتم تقديم الطلب إلكترونيًا بواسطة الشريك، المدير، أو المفوض، ويتطلب وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة، أو قرار المساهمين للمساهمة المبسطة، ويقتصر التقديم على السجلات الرئيسية للشركات.