"التجارة" تدعو الشركات لتعديل عقود التأسيس قبل انتهاء المهلة المحددة بـ 100 يوم

دعت وزارة التجارة الشركات التي لم تقم بتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس خلال الـ 21 شهرًا الماضية إلى المبادرة بإجراء التعديلات المطلوبة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 18 يناير 2025م، حيث تبقى 100 يوم فقط.