لضمان أعلى معايير الجودة.. "المشيطي" يقف على الخطط التشغيلية لـ "البيئة" لحج هذا العام

واستعرض خلال الاجتماع، حالة سدود منطقة مكة المكرمة، وسدود الحماية بمحافظة جدة، من خلال مناقشة أبرز تحدياتها، ومدى جاهزيتها لمواجهة الحالات المطرية وفقًا لخطط الطوارئ المتبعة، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة وسلامة أدائها، كما وقف ميدانيًا على سد "مثوب 2"، وسد "أم الخير" بمحافظة جدة، وذلك في إطار الزيارات المنتظمة لمتابعة المشاريع الوزارية بالمنطقة، والوقوف على سير العمل بها، ومعاينتها ميدانيًا؛ لاستعراض مكوناتها، وتذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجه استعداداتها لموسم الأمطار.