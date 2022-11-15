اقتصاديون: لقاءات ولي العهد في إندونيسيا تعزز مكانة المملكة عالمياً و"خطوة مهمة"

مبادرات عالمية

بدوره أوضح رجل الأعمال علي عباس عبدالجواد، أن المملكة تذهب إلى بالي بعد أن طرح قائدها الملهم مبادرات عالمية لاقت صدى عالميًا كبيرًا، وآخرها مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، خلال قمة المناخ الأخيرة في شرم الشيخ المصرية، علاوة على النجاحات التي حققتها المملكة في دعم نمو الاقتصاد العالمي وانتعاشه خلال استضافتها أعمال القمة العام 2020، بما في ذلك مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، والتأهب والاستجابة للأوبئة، ودعم النظام الصحي العالمي، ومعالجة أزمات الطاقة والغذاء وسلال الإمداد، والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وتيسير التجارة الدولية وزيادة تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا وتعليق ديون 73 دولة بقيمة 14 مليار دولار.